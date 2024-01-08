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        Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği ve tekneleri arızalanan 58 göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:00
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        Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği ve tekneleri arızalanan 58 göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak'ta saat 01.55 ile 05.00'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.30'da Bodrum açıklarında lastik botla yasa yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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