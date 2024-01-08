Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği ve tekneleri arızalanan 58 göçmen kurtarıldı MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak'ta saat 01.55 ile 05.00'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 22 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.30'da Bodrum açıklarında lastik botla yasa yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kaçak göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.