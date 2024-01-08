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        'Bodrum mandalinası bahçede 5, İstanbul'da 50 liradan satılıyor'

         MUĞLA'nındünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanırken, mandalinanın bahçeden 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatla çıkış yaptığını söyleyen Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Bu rakamlarla hiç kimse bahçesine bakamaz. Mandalina işletmeler tarafından kullanılmalı ki rakamlar yükseltilmeli. Bodrum'da mandalinanın pazardaki satış fiyatı 15 liradan başlıyor. Bu ürünü İstanbul'da yediğiniz zaman fiyatı 50 liraya kadar çıkıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:35
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        'Bodrum mandalinası bahçede 5, İstanbul'da 50 liradan satılıyor'
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         MUĞLA'nındünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanırken, mandalinanın bahçeden 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatla çıkış yaptığını söyleyen Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Bu rakamlarla hiç kimse bahçesine bakamaz. Mandalina işletmeler tarafından kullanılmalı ki rakamlar yükseltilmeli. Bodrum'da mandalinanın pazardaki satış fiyatı 15 liradan başlıyor. Bu ürünü İstanbul'da yediğiniz zaman fiyatı 50 liraya kadar çıkıyor" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kentin coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Başta Bitez ve Ortakent bölgelerinde olmak üzere mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı. Bu yıl hava şartlarına bağlı olumsuzluk yaşanmazken, geçen yıl 3 bin 500 ton olan rekolte bu yıl 3 bin tona geriledi. Üreticinin elinden 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla bahçeden çıkış yapan mandalina, İstanbul'da 50 liraya varan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bodrum'da faaliyet gösteren işletmelerin çoğunun coğrafi işaretli Bodrum mandalinasını kullanmadığını söyleyen Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Ürün maalesef gerekli kıymetini bir türlü bulamadı. Bodrum'da işletmeler mandalinayı kullanmıyor. Özellikle yeşilken hiç kullanmıyor" ifadelerini kullandı.

        'HERKES BODRUM'U ÇOK SEVİYOR AMA MANDALİNAYA SAHİP ÇIKMIYOR'

        İşletmelerin Bodrum mandalinasını kullanmaları gerektiğini beirten Aras, şöyle konuştu:

        "Bodrum'da binlerce kahvaltı veren işletme var ancak çoğunda  mandalinanın reçelini ya da marmelatını bulamazsınız. Mutfaklarda sirke kullanılıyor ama mandalina sirkesi kullanılmıyor. Kahvenin yanında lokum veriyorlar mandalina lokumu değil. Dondurma her yerde var çok az arkadaşımız mandalina dondurması üretiyor. Mandalinanın gazoz, kolonya, lokum gibi çok sayıda katma değerli ürünü var. İşletmeler Bodrum mandalinasını kullansa bahçelerden talep olur ve herkes malını satar, bahçesini korur. Alıcı fazla olmadığı için normal şartlarda mandalinaların şu anda bitmiş olması gerekiyor. Ocak ayı geldiğinde mandalinanın kalmaması lazım çünkü artık bu aylarda soğuk ve don geliyor. Mandalina yine yerlere düşecek ve bizim bunları daha önce bitirmemiz gerekiyor. Temmuz ayında yeşilken bunları toplayıp aralıkta meyvesi olunca almamız gerekiyor. Bizim önce Bodrum'a bunu kabul ettirmemiz lazım. Herkes Bodrum'u çok seviyor ama kimse gerçekten Bodrum'un coğrafi işaretli bu ürününe değer vermiyor."

        'MALİYETLER ÇOK YÜKSEK'

        Satış maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Aras, "Mandalin Hareketi olarak bir grup insan bunun için çaba sarf ediyoruz ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bodrum mandalinasının bahçeden çıkış rakamı 5 ila 10 lira arasında değişiyor bunun çok daha yüksek olması lazım. Bu rakamlarla hiç kimse bahçesine bakamaz. Mandalina, işletmeler tarafından kullanılmalı ki rakamlar yükseltilmeli. Bodrum'da pazardaki satış fiyatı 15 liradan başlıyor. Kargo maliyeti, işçi maliyeti ve diğer birçok maliyet yükseldi. Bu ürünü İstanbul'da yediğiniz zaman fiyatı 50 liraya kadar çıkıyor. Bu ürünü burada işleyip katma değere dönüştürmemiz gerekir. Katma değere dönüştüğü zaman ancak para edecektir. İşletmeler bu ürünü görmezden gelemez ve menülerine koymaları gerekiyor. Bodrum bunu görmeli. Bu yılki rekolte 3 bin tonun altında normalde bu rakam 5 bin tonlardaydı. Geçen sene ise 3 bin 500 ton civarlarındaydı bu sene azalınca iri oluyor. Bu sene don ya da tabiatla ilgili sıkıntılar da olmadı. Şu ana kadar mandalinalar gayet güzel" diye konuştu.

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