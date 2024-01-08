Muğlalı okçu Hazal'dan Avrupa ve Dünya rekoru

MUĞLABüyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 598 puanla gençler, büyükler Avrupa ve Dünya rekorunu kırdı. Antalya'daki Okçuluk Salon Federasyon Kupası ve Milli Takım seçmelerinde Hazal Burun, makaralı yay bireyselde 299, toplamda 598 puanla hem gençler, hem büyükler Avrupa ve Dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Muğlalı sporcular Hazal Burun ve Emircan Haney, 13-18 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde yapılacak olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret eden iki başarılı sporcudan Hazal Burun, "Sıralamada 598 puan alarak Avrupa ve Dünya rekoru kırdım. Aynı zamanda Hırvatistan'daki şampiyonaya gitmeye hak kazandım. Çok güzel bir dönem geçiriyorum. Salon Avrupa Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bizlere her türlü imkanı sağlayan ve arkamızda ki güç olduğunu gördüğümüz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi.

14 yıldır okçuluk sporuyla uğraşan Emircan da destekleri için Başkan Gürün'e teşekkür etti.

SÖZEN: REKORUN TESCİL EDİLMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Antrenörü Dr. Ejder Sözen, ziyarette, "Antalya'daki yarışma 2024 sezonunun ilk yarışmasıydı. 2024 yılına iyi bir başlangıç yaptık. Antalya'da milli takım seçmeleri yapıldı. Yarışmada puanlarımız yüksekti. Hazal 598 puan alarak hem Avrupa hem Dünya rekorunu kırdı. Dünya Okçuluk Federasyonu'na rekorun tescillenmesi için başvuruda bulunduk. Hırvatistan'da yapılacak olan Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda her ikisinde de derece bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün bizlere sağladığı imkan ve destek çok önemli. Bizlere verdiği emek için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: GURUR DUYUYORUZ

Sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Hedeflerine ulaştığı için Hazal kızımızı kutluyorum. Aynı zamanda Okçuluk Milli Takımı'na seçilen Hazal Burun ve Emircan Haney'i kutluyorum. Okçularımızın Hırvatistan'da düzenlenecek olan Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Okçularımızın onun bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i kutluyorum" diye konuştu.

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