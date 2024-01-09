Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Ormanda kaybolmuştu; yangın söndürme havuzlarında aranıyor

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi. Ekipler, Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda arama yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda kaybolmuştu; yangın söndürme havuzlarında aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsa Çiftçi'yi (65) arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi. Ekipler, Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda arama yapıyor.

        Marmaris'te yaşayan İsa Çiftçi, 30 Aralık'ta, mantar toplamak için Balan Dağı'na gitti. Geri dönmeyen Çiftçi'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Çiftçi'yi arama çalışmaları, 10'uncu gününde sürerken AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölgenin iz takip köpekleriyle tarandığı bildirildi. Ayrıca Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Fethiye'de konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik hakkın...
        Fethiye'de konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik hakkın...
        Ukrayna'dan gelen öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor
        Ukrayna'dan gelen öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor
        Datça Yılmazlar Ortaokulu, basketbolda il şampiyonu oldu
        Datça Yılmazlar Ortaokulu, basketbolda il şampiyonu oldu
        Muğla'dan 100'e yakın ülkeye 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıl...
        Muğla'dan 100'e yakın ülkeye 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıl...
        Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak
        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak