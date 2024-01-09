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        Muğla'da 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:30
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        Muğla'da 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris ekipleri, ilçenin Beldibi Mahallesi´ndeki bir depoda çok sayıda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Depoya düzenlenen operasyonda 159 bin 744 şişe sahte içki ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı Feridun M. (39), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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