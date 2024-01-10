Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

MUĞLA'nınmerkez ilçesi Menteşe'de, polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi´nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Buket B. (21) ile Sertuğ Zeki B. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.