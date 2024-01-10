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        Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

         MUĞLA'nınmerkez ilçesi Menteşe'de, polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:30
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        Muğla'da 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
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         MUĞLA'nınmerkez ilçesi Menteşe'de, polisin düzenlediği operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi´nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Buket B. (21) ile Sertuğ Zeki B. (38), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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