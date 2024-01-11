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        Fethiyespor'dan sol bek takviyesi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:05
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        Fethiyespor'dan sol bek takviyesi
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Taner Gülleri'nin yerine takımı daha önce 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan Selahaddin Dinçel'i getiren Fethiyespor, kadrosunu Afyonspor'dan sol bek Ali Mert Aydın ile güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor gibi kulüplerde forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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