Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı SAMSUN´danbüyükbaş hayvan satışı için Muğla´nın Bodrum ilçesine gelen 3 besici, alıcı gibi davranan 7 kişi tarafından silah tehdidiyle gasbedilip, hayvanları çalındı. Olay sonrası 16 buzağı ile birlikte kaçmaya çalışan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SAMSUN´danbüyükbaş hayvan satışı için Muğla´nın Bodrum ilçesine gelen 3 besici, alıcı gibi davranan 7 kişi tarafından silah tehdidiyle gasbedilip, hayvanları çalındı. Olay sonrası 16 buzağı ile birlikte kaçmaya çalışan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun´da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, 16 buzağıyı satmak için Bodrum´a geldi. İddiaya göre 3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü´nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkisinde olduğunu belirterek Güneş, Erdoğan ve Erdoğan´ı buzağılarla birlikte Cennet Koy´a götürdü. Basiciler, burada İ.A. ve beraberindeki A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ile H.D. tarafından tabanca ve bıçak zoruyla darbedilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

Kendi imkanları ile karakola giden besicilerin ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın´a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ise olayda kullandığı belirlenen çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Bodrum´dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2´sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti. 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Yapılan incelemede Aydın´da yaşayan şüphelilerin daha önce de buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum´a çağırdıkları öğrenildi. 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.