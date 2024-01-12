Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK evinde Giresunspor'la oynayacak

        1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, ikinci devrenin lik haftasında yarın evinde düşme hattında yer alan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK evinde Giresunspor'la oynayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, ikinci devrenin lik haftasında yarın evinde düşme hattında yer alan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

        Bodrum ekibinde sakatlığı süren sol bek Eren Albayrak maçta görev alamayacak. Devre arasında takıma dahil olan yeni transferler Ahmet Aslan, Furkan Apaydın ve Eray Akar ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 300, kapalı 100, maraton ve kale arkası 75, misafir tribünü ise 95 TL olarak belirlendi.

        Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son olarak iç sahada Göztepe'yi 3-0 yendiklerini belirterek, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Zorlu bir maraton bizi bekliyor. İyi bir başlangıç yapacağız" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı öne sürülen 7 kişi yakala...
        Bodrum'da satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı öne sürülen 7 kişi yakala...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı
        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı
        Bodrum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
        Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Türk'ten "sahte bal" uyarısı:
        Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Türk'ten "sahte bal" uyarısı: