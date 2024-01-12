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        Yalıkavakspor Avrupa'da Yenimahalle ile karşılaşacak

        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Bodrum ekibi Yalıkavakspor yarın Yenimahalle Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:27
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        Yalıkavakspor Avrupa'da Yenimahalle ile karşılaşacak
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        Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında Bodrum ekibi Yalıkavakspor yarın Yenimahalle Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Rumen hakemler Doru Manea ile Radu Iliescu görev yapacak. İkinci maç ise 20 Ocak'ta Bodrum'da oynanacak. Yalıkavakspor, bu turdan önce Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ve İtalyan rakibi SSV Brixen Südtirol takımını elerken, Yenimahalle Belediyespor ise Avrupa Kupası 2'nci turunda Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yu iki maçta mağlup ederek saf dışı bıraktı. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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