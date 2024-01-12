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        Çağdaş Bodrum kapalı gişe

         Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Euroleegue'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Çağdaş Bodrum Spor'da biletler kapışıldı. Bodrum temsilcisinin Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pazar günü saat 13.00'te oynayacağı maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Çağdaş Bodrum, bu mücadele öncesi saha içi koltukları tanesi 2500 TL, pota arkası koltukları ise 1500 TL'den sattı. Çağdaş Bodrum, ilçeden maç için Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlara da maç günü saat 11.00'de Bitez'deki Bodrum Spor Salonu önünden araç kaldıracak. Biletsiz taraftarlar otobüse alınmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:10
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        Çağdaş Bodrum kapalı gişe
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         Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Euroleegue'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Çağdaş Bodrum Spor'da biletler kapışıldı. Bodrum temsilcisinin Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pazar günü saat 13.00'te oynayacağı maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Çağdaş Bodrum, bu mücadele öncesi saha içi koltukları tanesi 2500 TL, pota arkası koltukları ise 1500 TL'den sattı. Çağdaş Bodrum, ilçeden maç için Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlara da maç günü saat 11.00'de Bitez'deki Bodrum Spor Salonu önünden araç kaldıracak. Biletsiz taraftarlar otobüse alınmayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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