Çağdaş Bodrum kapalı gişe Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Euroleegue'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Çağdaş Bodrum Spor'da biletler kapışıldı. Bodrum temsilcisinin Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pazar günü saat 13.00'te oynayacağı maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Çağdaş Bodrum, bu mücadele öncesi saha içi koltukları tanesi 2500 TL, pota arkası koltukları ise 1500 TL'den sattı. Çağdaş Bodrum, ilçeden maç için Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlara da maç günü saat 11.00'de Bitez'deki Bodrum Spor Salonu önünden araç kaldıracak. Biletsiz taraftarlar otobüse alınmayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Euroleegue'in iddialı takımı Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Çağdaş Bodrum Spor'da biletler kapışıldı. Bodrum temsilcisinin Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pazar günü saat 13.00'te oynayacağı maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Çağdaş Bodrum, bu mücadele öncesi saha içi koltukları tanesi 2500 TL, pota arkası koltukları ise 1500 TL'den sattı. Çağdaş Bodrum, ilçeden maç için Menteşe'ye gitmek isteyen taraftarlara da maç günü saat 11.00'de Bitez'deki Bodrum Spor Salonu önünden araç kaldıracak. Biletsiz taraftarlar otobüse alınmayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,