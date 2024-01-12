Fethiyespor'da 3 yolcu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktör Seladdin Dinçel'i yuvaya döndürdükten sonra transfer harekatına başlayan Fethiyespor, 3 futbolcuyu kadrodan eledi. Lacivert-beyazlı kulüp Berkay Samancı, Aykut Uluç ve İlyas Yılmazer'in sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. İkinci yarının ilk haftasını bay takım olarak geçecek Fethiyespor, Antalya'daki kampını sürdürüyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktör Seladdin Dinçel'i yuvaya döndürdükten sonra transfer harekatına başlayan Fethiyespor, 3 futbolcuyu kadrodan eledi. Lacivert-beyazlı kulüp Berkay Samancı, Aykut Uluç ve İlyas Yılmazer'in sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti. İkinci yarının ilk haftasını bay takım olarak geçecek Fethiyespor, Antalya'daki kampını sürdürüyor.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,
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