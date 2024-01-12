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        Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan kurtarıldı

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:30
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        Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan kurtarıldı
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait 'Mandalina' isimli tekne Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan 19 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki 'Mandalina' adlı yelkenli, ahşap tekne, henüz belirlenemeyen nedenle bağlı bulunduğu Fethiye Şehir Merkezi'ndeki günübirlik teknelerin bulunduğu alanda su almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, tekneye dolan suyu denize tahliye ederek, batmaktan kurtardı.

        Daha önce İstanbul'da birçok filmde kullanılan 'Mandalina' isimli teknenin bir süredir Fethiye Körfezi'nde olduğu ancak sahibi Ali Kırca'nın teknede olmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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