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        Bodrum'da 3 besicinin hayvanlarını gaspeden 7 şüpheli adliyede

        SAMSUN'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:00
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        Bodrum'da 3 besicinin hayvanlarını gaspeden 7 şüpheli adliyede
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        SAMSUN'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Samsun'da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, toplam 16 buzağıyı satmak için önceki gün Bodrum'a geldi. İddiaya göre; 3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü Mahallesi'nde buluştu. İ.A., 3 besiciyi buzağıları ile mandıralarının bulunduğunu söylediği Cennet Koy'a götürdü. Burada İ.A. ve beraberindeki A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ile H.D., tabanca ve bıçak zoruyla besicilerin telefonlarını aldı. Satıcıları ölümle tehdit ettikleri de ileri sürülen şüpheliler, buzağıları kendi kamyonlarına yükleyip, uzaklaştı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden 3 besici, durumu anlatıp, şikayetçi oldu.

        2 BUZAĞI ÖLDÜ

        Harekete geçen jandarma, şüphelilerin Aydın istikametine gittiğini belirledi. Bunun üzerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçildi. İlçe çıkışında şüphelilerin içinde bulunduğu kamyon durduruldu. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gasbedilen 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara gereken müdahaleyi yaptı. 2 buzağı, veterinerin müdahalesine rağmen öldü.

        DAHA ÖNCE DE BUZAĞI ALMIŞLAR

        Aydın'da yaşadıkları belirlenen şüphelilerin ifadelerinden daha önce aynı 3 besiciden aldıkları buzağıların ölmesi üzerine böyle bir şey yaptıkları, kendilerinden şüphelenilmemesi için bu defa Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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