Bodrum'da 3 besicinin hayvanlarını gasbeden 7 şüpheli adliyede (2)

6'SITUTUKLANDI

Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheliden Abdullah Çaka, Muhammed Çaka, İsa Çaka, Yiğit As, Habib As, Hüseyin Doruk sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli

Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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