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        Bodrum'da 3 besicinin hayvanlarını gasbeden 7 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:33
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        Bodrum'da 3 besicinin hayvanlarını gasbeden 7 şüpheli adliyede (2)
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        6'SITUTUKLANDI

        Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheliden Abdullah Çaka, Muhammed Çaka, İsa Çaka, Yiğit As, Habib As, Hüseyin Doruk sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli 

        Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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