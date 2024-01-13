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        Fethiyespor'da Serdar'dan imza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:35
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        Fethiyespor'da Serdar'dan imza
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay takım olarak maç yapmadan geçecek Fethiyespor, ara transferde 2021-2022 sezonunda da takımda forma giyen Serdar Ümit Deniz'i yuvaya döndürdü. Nevşehir Belediye, Ispartaspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Keçiörengücü gibi takımların formalarını terleten 33 yaşındaki 10 numara son olarak geçen sezon Çankaya FK'da görev yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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