Fethiyeli küçük voleybolcuların büyük başarısı

FETHİYEEczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, 2023-2024 Muğla Küçük Kızlar Voleybol Ligi'nde 15 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Son 3 yıldır bu kategoriye ambargo koyan Eczacıbaşı Zirve Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını Fethiye Kaymakamı Sayın İsmail Hakkı Ertaş'a götürerek kutladı.

Fethiye Kaymakamı Sayın İsmail Hakkı Ertaş, başarılarından dolayı kızları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye finallerinde de başarılar diledi. Kulüp Başantrenörü Ali Elmadibi, 2009 ve 2010 doğumlu kızlardan oluşan takımının Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına kaldığını ve seri başı olarak katılacakları turnuvada takımın ismi gibi zirveyi hedeflediklerini söyledi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,