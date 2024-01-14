Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'nın keyfi yerinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'nın keyfi yerinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, iyi bir başlangıca imza attı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Taşdemir, "İkinci yarının başlangıcını yaptık. İnşallah bununla beraber de istediğimiz oyunu bundan sonraki maçlarda sergileriz" dedi.

        Giresunspor maçında sıkıntıar yaşamamak adına gerekli dersleri aldıklarını ifade eden Taşdemir, "Bu tür maçların bizim için ne kadar sıkıntılı olduğunu daha önce yaşadık. Dolayısıyla dersler çıkartıp bu maçı çok şükür kazandık. İkinci yarının 20 dakikalık bölümü hariç oyunun genelinden çok memnunum. Yeni gelen oyuncularımızın aramıza katılması avantajımıza oldu. Oyuncularımı kutluyorum ve galip geldiğimiz için mutluyum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe- Kilit bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe- Kilit bölgesinde yaralanan Üsteğmen Duran'ın...
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi, Bodrum'da başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi, Bodrum'da başladı
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, yaralı üsteğmenin...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, yaralı üsteğmenin...
        Muğla'da çocuklar harçlıklarını Filistin'deki çocuklara gönderdi
        Muğla'da çocuklar harçlıklarını Filistin'deki çocuklara gönderdi
        Bodrum FK - Giresunspor: 4-0 
        Bodrum FK - Giresunspor: 4-0 
        Bodrum FK-Bitexen Giresunspor maçının ardından
        Bodrum FK-Bitexen Giresunspor maçının ardından