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        Yangında evde mahsur kalan 2 kediyi itfaiye kurtardı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kediyi yaralı olarak kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:25
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        Yangında evde mahsur kalan 2 kediyi itfaiye kurtardı
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kediyi yaralı olarak kurtardı.

        Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalıkavak Dirmil Mahallesi´nde bir evde çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı evin salon kısmındaki klimanın iç ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Evde mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Kediler, sahibine teslim edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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