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        Bodrum FK kupada Gaziantep FK'nın rakibi olacak

         1'inci Lig'de üst üste Göztepe ve Giresunspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında yarın Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım turu geçecek. Maçın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kupada da kazanacak güçte olduklarını belirterek, "Ligde aldığımız galibiyetler bize moral ve özgüven verdi. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:14
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        Bodrum FK kupada Gaziantep FK'nın rakibi olacak
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         1'inci Lig'de üst üste Göztepe ve Giresunspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında yarın Süper Lig temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım turu geçecek. Maçın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kupada da kazanacak güçte olduklarını belirterek, "Ligde aldığımız galibiyetler bize moral ve özgüven verdi. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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