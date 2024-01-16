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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 30 yaralı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:25
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        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 30 yaralı (5)
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        OTOBÜSÜNMARMARİS'TEN HAREKET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilen 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler ortaya çıktı.

        Cavit AKGÜN / MUĞLA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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