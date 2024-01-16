Muğla'ya 2023'te hava ve deniz yoluyla 10 milyon turist geldi MUĞLAValisi İdris Akbıyık, geçen yıl 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından Muğla'ya 10 milyon yerli ve yabancı turistin geldiğini söyledi.

MUĞLAValisi İdris Akbıyık, geçen yıl 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından Muğla'ya 10 milyon yerli ve yabancı turistin geldiğini söyledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu sabah bir restoranda düzenlenen toplantıya vali yardımları ile daire müdürleri de katıldı. Vali Akbıyık, göreve başlayalı 5 ay olduğunu belirtip, "Toplumun her kesimine dokunmaya çalıştık. Tüm ilçelerimizi gezdik. 10 binin üzerinde kişiyle el sıkıştık. Sivil toplum kuruluşlarımızla Muğla'nın potansiyelini, mevcut durumunu konuştuk. Valiler ile kaymakamların görevi, bulundukları bölgede devleti temsil etmektir. En önemli görevimiz kanunları uygulamak. Kamu kurum-kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak. Muğla yeryüzü cenneti. Bu potansiyeli sadece devlet değil, belediye ve tüm bileşenlerle el ele geliştirmemiz gerekiyor. Deniz, kum, güneş değil, kültürel varlıklar anlamında da Muğla çok değerli" dedi.

'SU ÜRÜNLERİ İLE ÇAM BALI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİRİNCİYİZ'

Muğla'nın turizm çeşitliliği bakımından ülke genelinde birinci sırada yer aldığını ifade eden Vali Akbıyık, "28 antik kentte arkeolojik kazılar devam ediyor. 24 antik kentteki çalışmalara valilik olarak destek veriyoruz. 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turist Muğla'yı ziyaret etti. İki havalimanı, 9 deniz hudut kapısından 10 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Babadağ etabını izleyenlerin sayısı 1 milyarın üzerinde oldu. Muğla'da spor turizminin yanında sağlık turizmi de gelişiyor. Allah her türlü hediyeyi, her potansiyeli Muğla'ya vermiş. Su ürünleri ile çam balı yetiştiriciliğinde birinciyiz. Turizmin yanında ciddi anlamda tarım ve su ürünleri üretimi de var" diye konuştu.