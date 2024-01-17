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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, üniversite çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:55
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, üniversite çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 613 gram esrar, 10 ecstasy ve 55 de sentetik hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden İsa Yusuf Fırat, kardeşi Halil Fırat ile Mazlum Çimen tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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