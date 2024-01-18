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        Bodrum'da sağanak sonrası sahiller çöple doldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası Gümbet ve Bitez plajlarında çöp yığınları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:55
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        Bodrum'da sağanak sonrası sahiller çöple doldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonrası Gümbet ve Bitez plajlarında çöp yığınları oluştu.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 2 gündür sağanak aralıklarla etkili oluyor. Yağmurla debileri yükselen dereler, önlerine kattıkları çöpleri Gümbet ve Bitez plajlarına taşıdı. Sel sularıyla plaja kadar gelen içki şişelerinden plastiğe kadar çok sayıda atık, kirliliği gözler önüne serdi. Bazı amatör olta balıkçıları çöplere aldırış etmeden sahil kenarında balık tutarken, bölgedeki kuş sürüleri de çöp yığını içerisinde yiyecek aradı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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