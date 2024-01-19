Bodrum'da karaya vuran yunus öldü MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karaya vuran yunusu kurtarabilmek için, vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Tüm çabalara rağmen denize dönmeyen yunus, öldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karaya vuran yunusu kurtarabilmek için, vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Tüm çabalara rağmen denize dönmeyen yunus, öldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi Kargı Koyu sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, karaya vurmuş yunusun etrafında köpeklerin olduğu gördü. Yunusun canlı olduğunu fark eden vatandaşlar, denize çekti. Ancak, yunus yeniden karaya doğru yüzdü. Yunus kendisini karaya vurduğu sırada, kayalıklara çarpıp yaralandı.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve Zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yunusu kurtarabilmek için saatlerce mücadele etti. Açığa doğru çekilen yunus, bir kez daha karaya vurdu. Yeniden açığa çekilen yunusun, bir süre sonra sahilin başka bölümünden karaya vurup öldüğü öğrenildi. Yunusun, belediye ekipleri tarafından bölgeden alınıp uygun bir yere gömüleceği bildirildi.