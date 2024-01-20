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        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:38
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        ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cüneyt Y. (26) yaralandı, arkasındaki Ayşegül Baloğlu (22) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine ilerleyen B.D. yönetimindeki 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen Cüneyt Y. yönetimindeki 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşegül Baloğlu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ise ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayşegül Baloğlu´nun cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, B.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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