Fethiyespor'un rakibi İnegölspor
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın 21'inci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Murat Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek. Fethiyespor ilk yarı sonunda 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 22 puan toplamıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,
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