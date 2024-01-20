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        Fethiyespor'un rakibi İnegölspor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:25
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        Fethiyespor'un rakibi İnegölspor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın 21'inci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Murat Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek. Fethiyespor ilk yarı sonunda 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 22 puan toplamıştı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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