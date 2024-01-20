Bodrum'da 60 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Ocak saat 04.00'te Bodrum açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 60 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.15'te Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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