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        Bodrum'da 60 kaçak göçmen yakalandı

         MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:30
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        Bodrum'da 60 kaçak göçmen yakalandı
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         MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Ocak saat 04.00'te Bodrum açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 60 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.15'te Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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