Ayşegül'ün öldüğü kaza güvenlik kamerasında(2)
TUTUKLANDI
Muğla'nınBodrum ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun ölümüne, Cüneyt Y.'nin ise yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Bülent Demirci, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci, polisteki iadesinde, "Kaza, aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir. Kasıtlı bir durum söz konusu olamaz" dedi.
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