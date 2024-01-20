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        Ayşegül'ün öldüğü kaza güvenlik kamerasında(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:47
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        Ayşegül'ün öldüğü kaza güvenlik kamerasında(2)
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        TUTUKLANDI

        Muğla'nınBodrum ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun ölümüne, Cüneyt Y.'nin ise yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Bülent Demirci, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci, polisteki iadesinde, "Kaza, aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir. Kasıtlı bir durum söz konusu olamaz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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