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        Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı

        Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:45
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        Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı
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        Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı. 

        İlk maçta Ankara ekibi Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 36-23 kazanan Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı. Mavi-beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-8 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor, 36-23 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

        2024-01-20 18:43:53

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