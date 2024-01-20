Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı.

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı.

İlk maçta Ankara ekibi Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 36-23 kazanan Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı. Mavi-beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-8 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor, 36-23 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY

2024-01-20 18:43:53