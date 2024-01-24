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        Bodrum FK'dan 5 transfer

         1'inci Lig'de Play-Off potasından yer alan Bodrum Futbol Kulübü, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar Hacettepe 1945 SK forması giyen Tunahan Akpınar, Antalyaspor'dan Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel, Galatasaray altyapısında yetişen ve Kırıkkalegücü'nde oynayan kaleci Kerem Yusuf Ersunar ile altyapısından Bilal Güven'i profesyonel takıma kazandırdı. Bodrum FK 5 futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncular takımla ilk idmanlarına çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:15
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        Bodrum FK'dan 5 transfer
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         1'inci Lig'de Play-Off potasından yer alan Bodrum Futbol Kulübü, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar Hacettepe 1945 SK forması giyen Tunahan Akpınar, Antalyaspor'dan Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel, Galatasaray altyapısında yetişen ve Kırıkkalegücü'nde oynayan kaleci Kerem Yusuf Ersunar ile altyapısından Bilal Güven'i profesyonel takıma kazandırdı. Bodrum FK 5 futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncular takımla ilk idmanlarına çıktı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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