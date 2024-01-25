Bodrum FK'yı son dakika golleri yaktı

1'inci Lig'de geçen hafta Erzurumspor FK deplasmanından 90+6'ncı dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrılan Bodrum FK, pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda sonrasında ligde son saniye golleriyle yenildik. Aslında toplam 6 maçımızda bu şekilde puanlar kaybettik. Bunu şansa bağlayamam. Demek ki yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Bunu kesinlikle çözmeliyiz" diye konuştu.

"YARIŞ ÇOK ÇETİN GEÇECEK"

Gençlerbirliği karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten İsmet Taşdemir, "Gençlerbirliği maçı zor bir maç. Rakibimiz son maçında kritik galibiyet aldı. Bu sene iyi futbol oynayan kulüplerimizden bir tanesi. Karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. Sahada istediğimiz bir verimlilik almayı umuyoruz. Ligde Play-Off yarışının, sadece 8'inci sırada olan Gençlerbirliği ve yukarısındaki takımlar arasında geçeceğini düşünmüyorum. Lider Eyüpspor hariç 10 takımın Play-Off potası macerasında olacağını düşünüyorum. Boluspor ve Manisa FK da Play-Off'u zorlayacak. Yarış çok çetin geçecek" dedi.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Sakatlıkları bulunan Cenk Şen, Ali Aytemur, Pedro Brazao ve kırmızı kart cezalısı Omar Imeri'nin bu hafta görev alamayacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Sakatlarımızın çok oluşuyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Tedavi gören 3 arkadaşımızın oynama durumu neredeyse yok gibi. Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman yaptığınız işin kıymeti oluyor. Biz de bu zorlukları aşacak potansiyele sahip bir takımız" mesajı verdi.

Kulübün transfer politikasını değerlendiren Taşdemir, "Devre arası farklı bir yol izledik, daha çok genç oyuncuları aramıza kattık. 8 genç oyuncu aldık. Biraz daha gençleşip, Türk futboluna oyuncu kazandırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

YENİ TRANSFER TUNAHAN İDDİALI

Devre arasında Hacettepe'den takıma dahil olan orta saha Tunahan Akpınar da transferini değerlendirdi. Bodrum'da başarılı olacağına inandığını dile getiren 22 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Bu haftaki Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli, mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Buraya gelmeden önce de Bodrum FK'nın birkaç maçını izlemiştim. Özverili ve coşkulu oynayan bir takımımız var. Bunun sonucunda Play-Off'tan veya direkt olarak Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detay

- İsmet Taşdemir açıklama

- Tunahan Akpınar açıklama

DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Fırat AKAY

2024-01-25 13:45:52