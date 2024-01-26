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        Fethiyespor gurbette

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İngölspor ile golszüz berabere kalıp son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kastamonuspor'la puan mücadelesine çıkacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Terece görev alacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, lidere karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Alt sıralrdan bir an önce kopmak istiyoruz. Bu maçta elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:55
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        Fethiyespor gurbette
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İngölspor ile golszüz berabere kalıp son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kastamonuspor'la puan mücadelesine çıkacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Terece görev alacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, lidere karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Alt sıralrdan bir an önce kopmak istiyoruz. Bu maçta elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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