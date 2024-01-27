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        Çağdaş Bodrum evinde Türk Telekom'la oynayacak

         Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Çağdaş Bodrum, ligde 5 galibiyet elde ederken, 12 müsabakasını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:56
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        Çağdaş Bodrum evinde Türk Telekom'la oynayacak
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         Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Çağdaş Bodrum, ligde 5 galibiyet elde ederken, 12 müsabakasını kaybetti.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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