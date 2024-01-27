Çağdaş Bodrum evinde Türk Telekom'la oynayacak
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Çağdaş Bodrum, ligde 5 galibiyet elde ederken, 12 müsabakasını kaybetti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Çağdaş Bodrum, ligde 5 galibiyet elde ederken, 12 müsabakasını kaybetti.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,
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