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        Dernekte kumar oynarken suçüstü yakalandılar

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir dernek binasına yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 45 şüpheliye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:50
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        Dernekte kumar oynarken suçüstü yakalandılar
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir dernek binasına yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 45 şüpheliye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde dernek binasına operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Yapılan aramada 1 tombala makinesi, 180 pinpon topu, 150 tombala kartı, 1 numara levhası, 2 telsiz, çok sayıda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği tespit edilen 10 bin 750 lira ele geçirildi.

        Ayrıca 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan 10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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