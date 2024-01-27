Dernekte kumar oynarken suçüstü yakalandılar MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir dernek binasına yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 45 şüpheliye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir dernek binasına yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 45 şüpheliye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde dernek binasına operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Yapılan aramada 1 tombala makinesi, 180 pinpon topu, 150 tombala kartı, 1 numara levhası, 2 telsiz, çok sayıda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği tespit edilen 10 bin 750 lira ele geçirildi.

Ayrıca 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan 10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.