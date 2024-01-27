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        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama

        MUĞLA ve Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kapan' operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:34
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        'Kapan' operasyonunda 9 tutuklama
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        MUĞLA ve Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kapan' operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri ile Aydın'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 82 personelin katıldığı 'Kapan' adı verilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kocakilit (29), kardeşi Mert Kocakilit (27), Ali Çamcı (36), kuzeni Emrah Çamcı (27), Ahmet Sarıhan (29), İbrahim Acar (32), Mustafa Celal Şimşek (27), Oğuz Top (34) ve Serkan Demircan (34) tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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