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        Bodrum Futbol Kulübü - Gençlerbirliği: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:47
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        Bodrum Futbol Kulübü - Gençlerbirliği: 1-0
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

        BODRUM FK: Sousa (Dk.77. Bahrican) - Celustka, Erkan (Dk.68 Haqi Osman), Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah Mohammed, Gökdeniz(Dk.68 Celal), Furkan, Burak(Dk.87 Pedro)

        GENÇLERBİRİĞİ: Orkun, Aosman (Dk. 81 Rahman), Yatabare, Oğuzhan (Dk. 90+3 Yiğit), Nzaba, Yasin, Ensar, Alperen, Muhammed, Akabueze (Dk.67 Jimmy Durmaz), Amilton 

        GOL: Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Burak, Celustka, Musah Mohammed, Gökdeniz ( Bodrum FK), Ensar, Amilton, Yasin ( Gençlerbirliği)

        1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'ya tek golle yenilerek zirve yolunda sendeleyen Bodrum FK, önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni evinde son dakikada gelen golle mağlup etti: 1-0. Yeşil-beyazlılar 90+7'nci dakikada Hagi Osman'ın ayağından ağları bulup çok kritik bir galibiyete imza attı. Bodrum FK bu galibiyetle puanını 35 yapıp umut tazelerken, Play-Off potasına girmeye çalışan Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise dalya yaptı. Bodrum FK ile 100'üncü maçına çıkan deneyimli teknik adama karşılaşmadan önce plaket verildi. 

        5'inci dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Bodrum FK kalecisi Sousa'dan topu kapan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi. 

        45+2'nci dakikada Amilton szağ kanattan gelen ortaya voleyi vurdu, ancak top üstten auta çıktı. 

        57´nci dakikada etkili gelen Bodrum FK´da ceza sahası içinde Kenan´ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde topla buluşan Furkan´ın vuruşunda ağlar havalandı ancak 59´uncu dakikada VAR incelemesi yapan hakem golü geçersiz saydı. Golün başladığı pozisyonda Musah Mohammed´in rakibi Akabueze ile girdiği mücadelede faul yaptığı belirtildi. 

        90+7'nci dakikada Bodrum FK golü attı. Sol kanatta topla buluşan Kenan savunma arkasına koşu yapan Hagi'yi gördü. Ceza sahasına giren Hagi Osman, sol çaprazdan vurup filelerdi havalandırdı: 1-0. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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