Bodrum´da denizde fırtına; feribot seferleri iptal edildi
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı.
MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi´nin uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Bodrum´un kuzey bölgeleri Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba sahillerinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. Yalıkavak Koyunbaba sahiline dalgalar vurdu. Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
Öte yandan, yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri hava şartlarına bağlı olarak iptal edildi.
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