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        Bodrum´da denizde fırtına; feribot seferleri iptal edildi

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:10
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        Bodrum´da denizde fırtına; feribot seferleri iptal edildi
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer balıkçılara denize açıklamayın uyarısı yaptı. 

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi´nin uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Bodrum´un kuzey bölgeleri Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba sahillerinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. Yalıkavak Koyunbaba sahiline dalgalar vurdu. Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Torba sahilinde dalgalar nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

        Öte yandan, yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri hava şartlarına bağlı olarak iptal edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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