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        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK

         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:58
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        Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
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         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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