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        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı

        1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor´a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı
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        1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor´a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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