Bodrum FK, Halil İbrahim'i Serik'e kiraladı 1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor´a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

1'inci Lig'de son maçında evinde Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 yenen play-off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcusu Halil İbrahim Sevinç'i kiraladı. Yeşil-beyazlılar, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a verdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başarılar Halil İbrahim Sevinç. Futbolcumuz Halil İbrahim Sevinç sezon sonuna kadar Serik Belediyespor´a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,