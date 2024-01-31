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        Bodrum´da 15 metrelik ahşap tekne battı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:00
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        Bodrum´da 15 metrelik ahşap tekne battı
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı.

        Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum´un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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