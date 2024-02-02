Bodrum FK 3 puan istiyor 1'inciLig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışını sürdüren Bodrum FK yarın Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sakat kaleci Diogo, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka'nın forma giyemeyeceği Bodrum'da sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bodrum ekibi, 35 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Ümraniyespor'un ise 24 puanı var.

1'inciLig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışını sürdüren Bodrum FK yarın Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sakat kaleci Diogo, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka'nın forma giyemeyeceği Bodrum'da sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bodrum ekibi, 35 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Ümraniyespor'un ise 24 puanı var.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,