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        Bodrum FK 3 puan istiyor

         1'inciLig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışını sürdüren Bodrum FK yarın Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sakat kaleci Diogo, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka'nın forma giyemeyeceği Bodrum'da sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bodrum ekibi, 35 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Ümraniyespor'un ise 24 puanı var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:48
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        Bodrum FK 3 puan istiyor
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         1'inciLig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak Süper Lig yarışını sürdüren Bodrum FK yarın Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Sakat kaleci Diogo, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka'nın forma giyemeyeceği Bodrum'da sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bodrum ekibi, 35 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor. Ümraniyespor'un ise 24 puanı var.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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