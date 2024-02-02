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        Motosikletin yayaya çarptığı kaza, kamerada

        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü ile yaya tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:40
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        Motosikletin yayaya çarptığı kaza, kamerada
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        MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü ile yaya tedaviye alındı.

        Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında bekleyen araçların arasından telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken, devrilen motosiklettin sürücü ise kaldırıma savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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