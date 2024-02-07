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        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle 55 milyon liralık vurgunda, 3'ü Türk 19 tutuklama

         MUĞLA'nında aralarında bulunduğu 3 ilde, sosyal medya üzerinden tanıştıkları toplam 43 kişiyi, yurt dışından ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle kandırarak toplam 55 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen büyük bölümü yabancı uyruklu toplam 21 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden 3´ü Türk, 19´u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:20
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        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle 55 milyon liralık vurgunda, 3'ü Türk 19 tutuklama
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         MUĞLA'nında aralarında bulunduğu 3 ilde, sosyal medya üzerinden tanıştıkları toplam 43 kişiyi, yurt dışından ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle kandırarak toplam 55 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen büyük bölümü yabancı uyruklu toplam 21 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden 3´ü Türk, 19´u tutuklandı.

        Ortaca'da yaşayan Ş.D.Y., sosyal medya üzerinden kendisini Suriye´de görev yapan Amerikalı kadın asker olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine Ş.D.Y., kendisine yurt dışından ucuz kur üzerinden dolar getirebileceğini söyleyen bu kişiye çeşitli tarihlerde 6 ayrı IBAN numarası üzerinden farklı tarihlerde toplam 1 milyon 950 bin lira gönderdi. Ancak, bir süre sonra beklediği dövizlerin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Ş.D.Y., jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hesap hareketlerini incelemeye aldı. Şüphelilerin hesaplarında Muğla'nın yanı sıra İstanbul ve Çanakkale'de toplam 42 kişiyi daha benzer şekilde dolandıkları belirlendi. Şüphelilerin 3'ü Türk diğerlerinin ise Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu toplam 21 kişi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin 1 Haziran-12 Aralık 2023 tarihleri arasında incelenen hesap hareketlerinden benzer şekilde yaptıkları vurgunun toplam 55 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.

        Ardından Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de, 30 Ocak'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam 24 ayrı adreste yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 SİM kart, 28 banka kartı, 3 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 post cihazı, 4 bin 230 dolar, 1375 Euro, 100 pound ve 18 bin 400 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü Türk 19'u tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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