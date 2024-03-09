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        Bakan Tunç: Türkiye aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz (2)

        'MUĞLA'YAYAKIŞIR ADLİYE BİNASI PLANLAMASI YAPTIK'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:20
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        Bakan Tunç: Türkiye aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz (2)
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        'MUĞLA'YAYAKIŞIR ADLİYE BİNASI PLANLAMASI YAPTIK'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Tunç, "Muğla zirvede olan ilimiz. Cumhur İttifakı'nın gücüyle daha ileriye taşıma için gayretimiz var. Başkan adayımızın projeleri Muğla'mıza değer katacaktır. Büyük bir atılım sağlayacak. Sorunları Aydın Ayaydın çözecektir. Muğlalılar en doğru kararı vererek gerçek belediyeciliği destekleyecektir. Cumhurbaşkanımız Muğla'ya çok önem veriyor. Muğla için isabetli bir karar. Biriken sorunları Aydın Hoca çözecektir. Hükümetle uyumluluk önemli. Muğla'da yapılacak çok iş var. Hocamıza güveniyoruz. Bütün projelerin arkasındayız. Muğla o uyumu bu kez sağlayacak. Gerçek belediyecilik adaletli bir belediyeciliktir, üretkenliktir. Muğla'ya 48 bin metrekarelik kapalı alanı olan, Muğla'ya yakışır adliye binası planlaması yaptık" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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