Bodrum FK kritik virajda

1'inciLig'de 3 maçtır galip gelemeyen Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde kendisi gibi ilk 7 sıra içinde bulunan Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Alpaslan Şen görev yapacak. Bodrum FK cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Yeşil-beyazlılarda cezaları sona eren Gökdeniz Bayrakdar ile Kenan Özer görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Olaylı Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bandırmaspor maçında yedek kulübesinde yerini alamayan teknik direktör İsmet Taşdemir ise bu karşılaşmada takımının yanında yer alabilecek. Stoper Süleyman Özdamar sakatlığı, golcü Celal Dumanlı ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.