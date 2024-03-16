Fethiyespor sonuncu Uşakspor'u ağırlayacak

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda İskenderunspor'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor yarın evinde 5 puanla sonuncu durumda olan Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Aykut Sergin'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Fethiyespor son 7 maçında hiç yenilmeyip 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Uşakspor ise ilk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'u yenerek elde etmişti.