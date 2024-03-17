Bodrum FK - Boluspor: 1-1

STAT:İlçe

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın

BODRUM FK: Sousa - Celustka, Samet, Kenan (Dk. 90 Ege), Pedro (Dk. 60 Burak), Ahmet, Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Dk. 83 Haqi Osman), Cenk

BOLUSPOR: Çağlar - Posmac, Oğuz (Dk. 90+2 Kubilay), Gigic (Dk. 80 Berk), Oulare, Onur, Tunahan (Dk. 70 Diarrassuba), Junior (Dk.70 İskandarli), Avramovski, İshak, Ercan

GOLLER: Dk. 22 Gökdeniz (Bodrum FK), Dk.19 Avramovski (Boluspor)

SARI KARTLAR: Üzeyir, Ahmet (Bodrum FK), Junior, Posmac (Boluspor)

Bodrum FK, 1'inci Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Boluspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bodrum İlçe Stadı'nda ev sahibinin cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu müsabakanın 19'uncu dakikasında konuk Boluspor, Avramovski'nin golüyle öne geçerken, Bodrum FK 22'nci dakikada Gökdeniz'le rakibine karşılık verdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlanırken, iki takım da ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Bodrum FK puanını 44'e, Boluspor ise 43'e çıkardı.

19’uncu dakikada Boluspor golü buldu. Etkili gelen konuk takımda ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

22’nci dakikada etkili gelen Bodrum FK tabelayı eşitledi. Ceza sahası içinde Kenan’ın vuruşunda top direkten döndü, pozisyonu takip eden Gökdeniz’in vuruşuyla top ağlara gitti: 1-1.

24’üncü dakikada Bodrum FK’da Musah Mohammed’in ceza sahası içinde sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

55’inci dakikada etkili gelen Bodrum FK’da Samet’in ceza sahası içinde kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Kalan dakikalar golü getirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.