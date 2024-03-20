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        Bodrum'da bayram rezervasyonlarında şimdiden doluluk yüzde 40

        BODRUM Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarılmasının turizmcileri sevindirdiğini belirtip, "Bayram tatiliyle birlikte otellerin tarihi de erkene çekilmiş oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:40
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        Bodrum'da bayram rezervasyonlarında şimdiden doluluk yüzde 40
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        BODRUM Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarılmasının turizmcileri sevindirdiğini belirtip, "Bayram tatiliyle birlikte otellerin tarihi de erkene çekilmiş oluyor. Erken rezervasyon nedeniyle bayramda Bodrum'daki otellerimizde bayram tatili için yüzde 40 oranında doluluk oranı var. Bayram tatilinin başlamasıyla gelecek son dakika rezervasyonlarıyla ve hava şartlarına bağlı olarak bunun yüzde 60'lara çıkmasını bekliyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bu kapsamda, dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram hareketliliği başladı. Bayram tatili kapsamında otellerde doluluk oranı yüzde 40'a ulaşırken, tatilin başlamasıyla birlikte bu rakamın yüzde 60'a ulaşması bekleniyor. Turizmciler bayram tatiliyle birlikte sezonun başlayacağını duyururken, yerli turistin kente yoğun ilgi göstereceğini öngörüyor.

        'BODRUM HERKESE HİTAP EDİYOR'

        Turizm sezonun bayram tatiliyle birlikte açılacağını duyuran Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Tatilin 9 güne çıkarılması biz turizmcileri mutlu etti ve sevindirdi. Tatilcilerinde sevineceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon indirimlerimizin devam etmesi nedeniyle bayramda otellerimiz rezervasyon alıyordu ve iyi gidiyordu. 9 günlük tatilin kesinleşmesiyle birlikte de özellikle martın sonunda olan seçimlerden sonra rezervasyon artarak devam edecek. Bizim milletimiz genelde son dakika rezervasyonlarını sever. O nedenle son dakika Bodrum'un hareketli olacağını düşünüyoruz" dedi.

        "Bodrum'da bölge olarak 15 Nisan itibarıyla otellerimiz kademeli olarak açılırdı" diyen Şahin, şöyle devam etti:

        "Nisan sonuna kadar hemen hemen hepsi açılmış oluyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte otellerin açılma tarihide erkene çekilmiş oluyor. Bayram tatilinin açıklanmış olması şu an çok yeni ama öncesinde bayram tatili için otellerimizde yüzde 40 oranında doluluk oranı vardı. Bu da artarak devam edecek. 1 hafta sonra çok daha farklı boyuta gelecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Otellerimiz oda kahvaltı 1000 liradan başlıyor ve içerik konseptine göre fiyat artıyor. Hava şartlarına bağlı olarak bayram tatilinde otellerin yüzde 60 doluluğa sahip olmasını bekliyoruz. Bayram tatili hazırlıklarımız devam ediyor Bodrum yıllardan beri iç pazara hitap ettiği için kentteki eğlence mekanları, restoranlar faaliyetlerine devam diyor olacak. Hava iyi olursa herkes denize girmiş olacak. Mart sonu itibariyle yurt dışı uçak seferlerimiz başlıyor. Bayram tatilinde de Bodrum'da yabancı misafirlerimiz olacak" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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