Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'a kuraklık uyarısı: Çiftçilerin hazırlıklı olması gerekiyor

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yağışlar istenilen seviyede olmayınca ilçeye su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 16'lar civarında kaldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a su veren barajlardaki suyu etkin bir şekilde yöneterek, içme suyu başta olmak üzere sulama suyunun da optimizasyonun sağlanması ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek, yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da sıcaklık artışı ve yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su miktarı artmıyor. Geyik ve Akgedik barajlarındaki su seviyesi, yüzde 60'lar civarında seyrederken; hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 16'lar civarında kaldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a su veren barajlardaki suyu etkin bir şekilde yöneterek, içme suyu başta olmak üzere sulama suyunun da optimizasyonun sağlanması ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek, yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

'7,5 SANTİGRAT DERECELİK BİR ŞUBAT AYI YAŞADIK' Türkiye'de şubat ayında rekor sıcaklıklar yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, "Avrupa Birliği Yeni Gözlem Programı Copernicus verilerine göre 13,54 santigrat derece ile en yüksek sıcaklığı şubat ayında geride bıraktık. Bu rakam, 1850-1900 endüstri öncesi referans değerine göre 1,77 derecelik bir artışı ifade ediyor. Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile söz konusu bu artışın 1,5 santigrat dereceyle sınırlı olması gerekiyordu. İklim değişikliğinin etkileri arttı. Bu açıdan iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için önemli günlerden geçiliyor. Ülkemizde benzer durum söz konusu. Şubat ayı içinde mevsim normallerine göre yaklaşık 3,4 santigrat derecelik bir artışla 7,5 santigrat derecelik bir şubat ayını yaşamış bulunmaktayız" diye konuştu.