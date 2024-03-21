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        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'a kuraklık uyarısı: Çiftçilerin hazırlıklı olması gerekiyor

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yağışlar istenilen seviyede olmayınca ilçeye su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:35
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        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'a kuraklık uyarısı: Çiftçilerin hazırlıklı olması gerekiyor
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yağışlar istenilen seviyede olmayınca ilçeye su sağlayan barajlar alarm vermeye başladı. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 16'lar civarında kaldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a su veren barajlardaki suyu etkin bir şekilde yöneterek, içme suyu başta olmak üzere sulama suyunun da optimizasyonun sağlanması ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek, yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da sıcaklık artışı ve yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su miktarı artmıyor. Geyik ve Akgedik barajlarındaki su seviyesi, yüzde 60'lar civarında seyrederken; hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 16'lar civarında kaldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a su veren barajlardaki suyu etkin bir şekilde yöneterek, içme suyu başta olmak üzere sulama suyunun da optimizasyonun sağlanması ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek, yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

        '7,5 SANTİGRAT DERECELİK BİR ŞUBAT AYI YAŞADIK'

        Türkiye'de şubat ayında rekor sıcaklıklar yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, "Avrupa Birliği Yeni Gözlem Programı Copernicus verilerine göre 13,54 santigrat derece ile en yüksek sıcaklığı şubat ayında geride bıraktık. Bu rakam, 1850-1900 endüstri öncesi referans değerine göre 1,77 derecelik bir artışı ifade ediyor. Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile söz konusu bu artışın 1,5 santigrat dereceyle sınırlı olması gerekiyordu. İklim değişikliğinin etkileri arttı. Bu açıdan iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için önemli günlerden geçiliyor. Ülkemizde benzer durum söz konusu. Şubat ayı içinde mevsim normallerine göre yaklaşık 3,4 santigrat derecelik bir artışla 7,5 santigrat derecelik bir şubat ayını yaşamış bulunmaktayız" diye konuştu.

        'BAHAR YAĞIŞLARININ DİKKATLE TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR'

        Doç. Dr. Özçelik, "Ülkemizin hemen her tarafında özellikle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi başta olmak üzere tamamında ciddi anlamda sıcaklık artışı söz konusu oldu. Bir taraftan sıcaklık artışı yaşanırken, bir taraftan da yağışlarda ciddi anlamda bir azalma söz konusu oldu. Ülke genelinde yüzde 42'lere varan bir yağış eksikliği söz konusuydu. Bu rakam geçen yıla göre, yüzde 24 civarında bir azalmayı ifade ediyor. Bodrum üzerinde gerek Geyik gerekse ilave su temin edilen Akgedik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'lar civarında. Bu rakam, çok yüksek olmamakla beraber geçen yıla göre oldukça iyi durumda ancak Mumcular Barajı için aynı şeyi söylemeyebilirim. Mumcular Barajı'nda su seviyesi maalesef yüzde 16'lar civarında ve hala öteye gitmiş değil. Mumcular Barajı'ndan hem içme suyu temin ediliyor hem de Karaova'ya sulama suyu temin ediliyor. Bahar yağışlarının gelmemesi durumunda Karaova'da sulama temininde ciddi zorluklar gündeme gelecektir. Bahar yağışlarının önemli ölçüde, dikkatle takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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